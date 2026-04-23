Svenska Aerogel: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Svenska Aerogel gab am 20.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Svenska Aerogel ein EPS von -0,910 SEK in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Svenska Aerogel in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,1 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at