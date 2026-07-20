Svenska Aerogel zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Svenska Aerogel präsentierte in der am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,18 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Svenska Aerogel -39,850 SEK je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 62,70 Prozent auf 0,5 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at