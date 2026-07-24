Svenska Cellulosa SCA (A): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Svenska Cellulosa SCA (A) präsentierte in der am 22.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,55 SEK erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,38 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,15 Milliarden SEK.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,743 SEK sowie einem Umsatz von 5,13 Milliarden SEK in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at