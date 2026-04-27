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27.04.2026 06:31:29
Svenska Cellulosa SCA (A) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Svenska Cellulosa SCA (A) hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,54 SEK. Im letzten Jahr hatte Svenska Cellulosa SCA (A) einen Gewinn von 1,14 SEK je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 4,74 Milliarden SEK – das entspricht einem Abschlag von 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,16 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,641 SEK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 4,97 Milliarden SEK taxiert.
Redaktion finanzen.at
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