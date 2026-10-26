Svenska Cellulosa SCA (A) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Svenska Cellulosa SCA (A) hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 SEK erwirtschaftet worden.

Svenska Cellulosa SCA (A) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,25 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,99 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,971 SEK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 5,10 Milliarden SEK ausgegangen.

Redaktion finanzen.at