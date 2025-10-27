Svenska Cellulosa SCA (A): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Svenska Cellulosa SCA (A) hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,19 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,86 Prozent auf 4,99 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Svenska Cellulosa SCA (A) 5,25 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,09 SEK geschätzt. Der Umsatz war auf 5,23 Milliarden SEK geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at