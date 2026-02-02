Svenska Cellulosa SCA (A) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Svenska Cellulosa SCA (A) lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,69 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Svenska Cellulosa SCA (A) 1,17 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,71 Prozent auf 4,89 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,14 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,715 SEK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 4,99 Milliarden SEK erwartet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,56 SEK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,18 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,96 Prozent auf 20,43 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,23 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 4,62 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 20,66 Milliarden SEK taxiert.

Redaktion finanzen.at