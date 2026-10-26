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26.10.2026 06:31:29
Svenska Cellulosa (SCA) gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Svenska Cellulosa (SCA) stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,10 SEK, nach 1,18 SEK im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Svenska Cellulosa (SCA) mit einem Umsatz von insgesamt 5,25 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,99 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 5,11 Prozent gesteigert.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,977 SEK sowie einen Umsatz von 5,10 Milliarden SEK prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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