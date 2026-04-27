Svenska Cellulosa (SCA) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Svenska Cellulosa (SCA) lud am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,54 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,14 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Svenska Cellulosa (SCA) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,74 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 5,16 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,629 SEK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 4,96 Milliarden SEK ausgegangen.

Redaktion finanzen.at