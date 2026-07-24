Svenska Cellulosa (SCA) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Svenska Cellulosa (SCA) hat am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 1,55 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 5,15 Milliarden SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,38 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,746 SEK sowie einem Umsatz von 5,11 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at