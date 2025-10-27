Svenska Cellulosa (SCA) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Svenska Cellulosa (SCA) veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,19 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,52 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,86 Prozent auf 4,99 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,25 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1,10 SEK je Aktie sowie einen Umsatz 5,23 Milliarden SEK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at