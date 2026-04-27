Svenska Cellulosa SCA Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Svenska Cellulosa SCA Un hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 518,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 483,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at