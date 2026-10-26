Svenska Cellulosa SCA Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Svenska Cellulosa SCA Un hat am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 543,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Svenska Cellulosa SCA Un 524,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at