Svenska Cellulosa SCA Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Svenska Cellulosa SCA Un hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 524,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 503,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at