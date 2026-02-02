Svenska Cellulosa SCA Un: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Svenska Cellulosa SCA Un hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Svenska Cellulosa SCA Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 520,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 476,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,470 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,91 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,08 Milliarden USD ausgewiesen.

