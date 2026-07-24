Svenska Cellulosa SCA Un zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Svenska Cellulosa SCA Un hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Svenska Cellulosa SCA Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 550,3 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 556,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at