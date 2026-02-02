02.02.2026 06:31:29

Svenska Cellulosa (SCA): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Svenska Cellulosa (SCA) gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,69 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Svenska Cellulosa (SCA) 1,17 SEK je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,89 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,14 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,718 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 4,98 Milliarden SEK geschätzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,56 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Svenska Cellulosa (SCA) 5,18 SEK je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 20,43 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 20,23 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,62 SEK geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 20,64 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Dow im Plus -- ATX und DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Monatsbeginn zu Gewinnen. Der Dow zeigt sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
