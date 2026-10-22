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22.10.2026 06:31:29
Svenska Handelsbanken (A) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Svenska Handelsbanken (A) lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 2,88 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Svenska Handelsbanken (A) 3,00 SEK je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 35,36 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 35,81 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 2,90 SEK prognostiziert, während sie den Umsatz bei 14,03 Milliarden SEK gesehen hatten.
Redaktion finanzen.at
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