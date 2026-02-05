Svenska Handelsbanken (A) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Svenska Handelsbanken (A) ließ sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Svenska Handelsbanken (A) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,02 SEK. Im Vorjahresviertel waren 3,46 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,37 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 44,89 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 2,73 SEK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 14,03 Milliarden SEK erwartet.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 11,98 SEK. Im Vorjahr hatte Svenska Handelsbanken (A) 13,86 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Svenska Handelsbanken (A) im vergangenen Geschäftsjahr 145,24 Milliarden SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Svenska Handelsbanken (A) 188,17 Milliarden SEK umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 11,74 SEK prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 56,54 Milliarden SEK erwartet.

