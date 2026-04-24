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24.04.2026 06:31:29
Svenska Handelsbanken (A) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Svenska Handelsbanken (A) hat am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,21 SEK, nach 3,19 SEK im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,77 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,58 Milliarden SEK umgesetzt.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 2,93 SEK hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 14,37 Milliarden SEK erwartet.
Redaktion finanzen.at
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