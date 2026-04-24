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24.04.2026 06:31:29
Svenska Handelsbanken (B): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Svenska Handelsbanken (B) hat am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 3,21 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Svenska Handelsbanken (B) 3,19 SEK je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 32,77 Milliarden SEK – das entspricht einem Abschlag von 17,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39,58 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,90 SEK geschätzt. Der Umsatz war auf 14,30 Milliarden SEK geschätzt worden.
Redaktion finanzen.at
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