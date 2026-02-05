05.02.2026 06:31:28

Svenska Handelsbanken (B) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Svenska Handelsbanken (B) präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,02 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,46 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,37 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44,89 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 2,73 SEK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 14,02 Milliarden SEK ausgegangen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 11,98 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 13,86 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 22,82 Prozent auf 145,24 Milliarden SEK. Im Vorjahr hatte Svenska Handelsbanken (B) 188,17 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 11,74 SEK gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 56,53 Milliarden SEK geschätzt.

Redaktion finanzen.at

