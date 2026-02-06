06.02.2026 06:31:28

Svenska Handelsbanken Un legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Svenska Handelsbanken Un hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte Svenska Handelsbanken Un ebenfalls ein EPS von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 3,55 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,16 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,148 USD sowie einem Umsatz von 1,53 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,610 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 14,81 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 16,79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 17,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,645 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 6,20 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:52 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:02 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen