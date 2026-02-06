Svenska Handelsbanken Un legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Svenska Handelsbanken Un hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte Svenska Handelsbanken Un ebenfalls ein EPS von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 3,55 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,16 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,148 USD sowie einem Umsatz von 1,53 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,610 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 14,81 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 16,79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 17,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,645 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 6,20 Milliarden USD gerechnet.

