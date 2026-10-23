Svenska Handelsbanken Un öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Svenska Handelsbanken Un präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 3,66 Milliarden USD, gegenüber 3,76 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,62 Prozent präsentiert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,145 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1,40 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at