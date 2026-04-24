Svenska Handelsbanken Un stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Svenska Handelsbanken Un hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,31 Prozent auf 3,59 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,155 USD sowie einem Umsatz von 1,54 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at