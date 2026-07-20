Svenska Kullagerfabriken SKF B: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Svenska Kullagerfabriken SKF B hat am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,48 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,40 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at