Svenska Kullagerfabriken SKF B präsentierte Quartalsergebnisse

Svenska Kullagerfabriken SKF B lud am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Svenska Kullagerfabriken SKF B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,39 Milliarden USD – ein Plus von 6,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Svenska Kullagerfabriken SKF B 2,25 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at