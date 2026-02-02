Svenska Kullagerfabriken SKF B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Svenska Kullagerfabriken SKF B hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,34 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,29 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,880 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Svenska Kullagerfabriken SKF B ein EPS von 1,34 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 9,34 Milliarden USD, während im Vorjahr 9,34 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at