12.02.2026 06:31:29
SVI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
SVI hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,10 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,150 THB je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 4,69 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 12,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SVI 5,34 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.
SVI hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,330 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,640 THB je Aktie gewesen.
Umsatzseitig standen 18,31 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 16,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SVI 21,91 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.
