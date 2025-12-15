|
15.12.2025 06:31:29
Svolder Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Svolder Registered A hat am 12.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 SEK gegenüber -4,580 SEK im Vorjahresquartal verkündet.
Svolder Registered A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt -29,4 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 93,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem -462,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
