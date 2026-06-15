|
15.06.2026 06:31:29
Svolder Registered A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Svolder Registered A hat am 12.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,390 SEK erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 422,7 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 831,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 45,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!