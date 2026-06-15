Svolder Registered A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Svolder Registered A hat am 12.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,390 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 422,7 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 831,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 45,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at