Svolder Registered B gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Svolder Registered B hat am 12.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 4,07 SEK gegenüber 0,390 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Svolder Registered B im vergangenen Quartal 422,7 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 831,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Svolder Registered B 45,4 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at