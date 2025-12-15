Svolder Registered B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Svolder Registered B hat am 12.12.2025 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,580 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Svolder Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt -29,4 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 93,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem -462,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at