Laureate Education Aktie
WKN DE: A0B5J8 / ISIN: US5186131042
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26.03.2026 21:47:43
SVP and CFO Sells 61,000 Laureate Education Shares Worth $2.1 Million
Richard M. Buskirk, SVP & Chief Financial Officer of Laureate Education (NASDAQ:LAUR), reported the direct sale of shares, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($33.69); post-transaction value based on March 11, 2026 market close ($33.31).* 1-year price change calculated using March 11, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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