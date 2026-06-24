Fresh Del Monte Produce Aktie
WKN: 910307 / ISIN: KYG367381053
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24.06.2026 16:02:01
SVP Sells 2,622 Shares of Fresh Del Monte Produce Worth $87,000
Fresh Del Monte Produce (NYSE:FDP), a global produce supplier, reported a sale by an executive as the company maintains broad exposure across key markets.On May 28, 2026, Jorge Pelaez Reyes, SVP, Central America at Fresh Del Monte Produce, reported the direct sale, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($33.19); post-transaction value based on May 28, 2026 market close ($33.19).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Fresh Del Monte Produce Inc.
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04.05.26
|Ausblick: Fresh Del Monte Produce zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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20.04.26
|Erste Schätzungen: Fresh Del Monte Produce legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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17.02.26
|Ausblick: Fresh Del Monte Produce veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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03.02.26
|Erste Schätzungen: Fresh Del Monte Produce veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)