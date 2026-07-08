Benchmark Electronics Aktie
WKN: 885906 / ISIN: US08160H1014
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08.07.2026 21:48:01
SVP Sells 20,000 of Benchmark Electronics Shares Worth $1.7 Million
Stephen J. Beaver, SVP, General Counsel and CLO of Benchmark Electronics (NYSE:BHE), reported his largest disposition so far of the company’s common stock, according to a SEC Form 4 filing on June 11, 2026.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($86.25); post-transaction value based on June 11, 2026 market close ($86.25).* 1-year price change calculated using June 11th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Benchmark Electronics Inc. (BEI)
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28.04.26
|Ausblick: Benchmark Electronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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02.02.26
|Ausblick: Benchmark Electronics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)