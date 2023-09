SVR warnt EU vor Subventionen gegen US-Inflationsgesetz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) hat die Europäische Union (EU) in einer gemeinsamen Stellungnahme mit dem französischen Conseil d'analyse économique und dem Deutsch-Französischen Rat der Wirtschaftsexperten davor gewarnt, mit umfassenden Subventionen auf den US-amerikanischen Inflation Reduction Act zu reagieren. In ihrer Analyse untersuchten sie die wirtschaftlichen Folgen dieses ambitionierten US-Subventionsprogramms auf die EU und erörterten, wie die EU darauf reagieren sollte, teilte der SVR weiter mit.

Die Räte kämen in ihrer Analyse zu der Einschätzung, dass das Gesamtvolumen des US-Gesetzes vergleichsweise niedrig sei und deshalb geringere gesamtwirtschaftliche Auswirkungen in Europa und in den USA haben dürfte als die aktuell schon bestehenden Energiepreisunterschiede zwischen den beiden Regionen. "Die EU sollte deshalb auch nicht mit umfassenden Subventionen reagieren, sondern sich vielmehr darauf konzentrieren, ihre industriepolitische Strategie zu überarbeiten und die Energiekosten deutlich zu senken", empfahlen die Ökonomen.

