SW Investments präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SW Investments veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,62 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat SW Investments im vergangenen Quartal 1,0 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 57,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SW Investments 0,7 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at