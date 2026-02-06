SW Investments: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SW Investments hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,510 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,2 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at