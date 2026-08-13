SW Investments zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SW Investments lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

SW Investments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,520 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 60,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,4 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at