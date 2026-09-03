SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner Aktie
WKN: 80820 / ISIN: AT0000808209
|Erstes Halbjahr
|
03.09.2026 17:54:00
SW Umwelttechnik-Aktie springt an: Mehr Gewinn trotz weniger Umsatz
Das Geschäft in Österreich habe sich stabil entwickelt. In Ungarn erwartet das Unternehmen eine schrittweise Stabilisierung des wirtschaftlichen Umfeldes und neue Impulse für Investitionen, vor allem im Infrastruktur- und Bausektor. In Rumänien führe der Sturz der Regierung, hohe Inflation und das Budgetdefizit unterdessen weiterhin zu einer Belastung des Wachstums und Investitionsklimas. "Gleichzeitig wirkten EU-geförderte Infrastrukturprojekte stabilisierend und boten Chancen für zusätzliche Nachfrage, insbesondere im Bau- und Infrastrukturbereich. Dieses Potenzial bleibt langfristig vorhanden", so Klaus Einfalt, Vorstandsmitglied der SW Umwelttechnik, laut Aussendung. Eine spürbare Markterholung erwartet das Unternehmen ab dem Geschäftsjahr 2027.
Rumänien ist wichtigster Markt
Das Betriebsergebnis (EBIT) lag heuer bei 1,7 Mio. Euro, nach 1,6 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Finanzergebnis verbesserte sich von -1,4 Mio. Euro auf -0,1 Mio. Euro. Auch das Ergebnis vor Steuern legte von 0,3 Mio. auf 1,7 Mio. Euro deutlich zu.
Der österreichische Markt trug mit 4,4 Mio. Euro rund 9 Prozent zum Konzernumsatz bei. Rund 46 Prozent der Erlöse erwirtschaftet die SW Umwelttechnik in Ungarn, rund 44 Prozent stammen aus Rumänien, geht aus der Aussendung hervor. Konzernweit beschäftigte das Unternehmen heuer durchschnittlich 769 Personen, die meisten davon in Rumänien.
Die SW Umwelttechnik-Aktie legte in Wien zeitweise um 9,44 Prozent auf 39,40 Euro zu.
cgh/bel
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG
|
16.04.26
|SW Umwelttechnik-Aktie steigt: Gewinn wurde 2025 gesteigert (APA)
Analysen zu SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG
Aktien in diesem Artikel
|SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG
|39,40
|9,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.