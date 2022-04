SW Umwelttechnik-Aktie: SW Umwelttechnik kann Gewinn und Umsatz 2021 steigern

Die Verkaufserlöse stiegen von 89,3 auf 102,9 Mio. Euro, unterm Strich blieb ein Nettogewinn von 9,7 Mio. Euro (nach 6,8 Mio. Euro), wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

"Die Baubranche erwies sich im abgelaufenen Geschäftsjahr - trotz anhaltender Pandemie - als äußerst stabil", sagte Vorstand Klaus Einfalt. "Die rege Bautätigkeit im Bereich Hochbau und Wohnen, insbesondere Gewerbe und Industrie, sorgte 2021 für eine sehr erfreuliche Auftragslage in unseren Kernmärkten." Weil man die benötigten Rohstoffe regional beziehe, sei man von Lieferschwierigkeiten kaum betroffen gewesen.

Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich gegenüber dem Jahr davor von 11,5 auf 11,8 Mio. Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 15,5 auf 16,2 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) erhöhte sich auf 11,2 Mio. Euro (2020: 9,0 Mio. Euro).

Im größten Markt Ungarn legte der Umsatz um 21,1 Prozent auf 59,6 Mio. Euro zu, der Anteil am Konzernumsatz beträgt 58 Prozent (Jahr davor: 55 Prozent). In Rumänien stieg der Umsatz um 7,4 Prozent auf 28,3 Mio. Euro. Der Anteil am Konzernumsatz fiel hingegen geringfügig auf 28 Prozent. "Am größten Standort in Rumänien gewinnen wir durch die neu erreichten Fertigungskapazitäten weitere Flexibilität, um den Markt langfristig erfolgreich bedienen zu können", sagte Einfalt laut Mitteilung.

Auch in Österreich nahm der Umsatz zu - um 2,3 Prozent auf 12,5 Mio. Euro. Der Anteil am Konzernumsatz ging von 14 auf 12 Prozent zurück.

Im Geschäftsjahr 2021 beschäftigte die SW Umwelttechnik im Durchschnitt 627 Leute (Vorjahr: 597).

Für das neue Geschäftsjahr erhofft sich das Unternehmen zusätzliche Aufträge durch die bereitstehenden EU-Mittel aus der Förderperiode 2021-2027, die in Ungarn und Rumänien zu einem Anstieg des Bauvolumens im Bereich der Infrastrukturbauvorhaben führen dürften. Ein Risiko ist aber der Ukraine-Krieg.

"Mit dem Vorbehalt dieser derzeit nicht abschätzbaren Folgen des Konflikts in der Ukraine, können wir auch in Zukunft auf das langfristige Potenzial unserer Kernmärkte bauen und werden uns 2022 erneut auf unseren strategischen Expansionskurs fokussieren", sagte Einfalt. "Über bereits geplante Investitionen zur Erweiterung unserer Werke in Budapest und Cristesti hinausgehend wollen wir nach Möglichkeit neue Expansionsstrategien prüfen."

Die SW Umwelttechnik-Aktie zeigt sich im Wiener Handel zeitweise im Minus mit 1,6 Prozent bei 37,00 Euro.

APA