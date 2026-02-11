Swadeshi Polytex: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Swadeshi Polytex hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,310 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 19,2 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,9 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at