11.02.2026 06:31:28
Swadeshi Polytex: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Swadeshi Polytex hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,310 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 19,2 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,9 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
