|
25.05.2026 06:31:29
Swadeshi Polytex informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Swadeshi Polytex hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,130 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Swadeshi Polytex im vergangenen Quartal 18,0 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swadeshi Polytex 16,8 Millionen INR umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,07 INR. Im Vorjahr waren 0,580 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 79,76 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Swadeshi Polytex 4,00 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX über 6.000er Marke erwartet -- DAX dürfte über 25.000 Punkten eröffnen -- Asiatische Börsen legen zu - Nikkei 225 erstmals über 65.000 Punkten
Der ATX dürfte zum Wochenstart über einer runden Marke eröffnen. Der DAX wird an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher erwartet. An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart aufwärts.