Swadeshi Polytex informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Swadeshi Polytex hat am 22.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 INR. Im Vorjahresviertel waren -0,130 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Swadeshi Polytex im vergangenen Quartal 18,0 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swadeshi Polytex 16,8 Millionen INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,07 INR. Im Vorjahr waren 0,580 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 79,76 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Swadeshi Polytex 4,00 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at