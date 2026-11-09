Swadeshi Polytex zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Swadeshi Polytex ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Swadeshi Polytex die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,23 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,330 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 55,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at