Swagruha Infrastructure legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Swagruha Infrastructure hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 478,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,05 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 6,07 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at