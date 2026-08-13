Swan Defence and Heavy Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Swan Defence and Heavy Industries ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Swan Defence and Heavy Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 7,91 INR gegenüber -5,840 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7188,33 Prozent auf 306,1 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at