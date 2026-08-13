|
13.08.2026 06:31:29
Swan Defence and Heavy Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Swan Defence and Heavy Industries ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Swan Defence and Heavy Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 7,91 INR gegenüber -5,840 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7188,33 Prozent auf 306,1 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich -- DAX im Plus -- Wall Street wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legt am Donnerstag leicht zu. Der deutsche Leitindex verbucht ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen dürften seitwärts tendieren. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.