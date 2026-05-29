Swan Defence and Heavy Industries legte Quartalsergebnis vor

Swan Defence and Heavy Industries hat sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 26,98 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Swan Defence and Heavy Industries ein Ergebnis je Aktie von -4,320 INR vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Swan Defence and Heavy Industries 2,36 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4712,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -42,880 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Swan Defence and Heavy Industries ein EPS von -51,510 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,82 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Swan Defence and Heavy Industries 70,35 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at