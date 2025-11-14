Swan Defence and Heavy Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Swan Defence and Heavy Industries ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Swan Defence and Heavy Industries die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,77 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -10,130 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 395,7 Millionen INR gegenüber 9,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at