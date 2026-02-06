Swan Defence and Heavy Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Swan Defence and Heavy Industries veröffentlichte am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 6,28 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -10,130 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 58,7 Millionen INR gegenüber 11,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at